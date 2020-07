Commisso alla Soprintendenza: «Passi avanti o farò azioni su stadio e Centro sportivo» (Di venerdì 24 luglio 2020) “Qualora non vi saranno Passi avanti per la Fiorentina nella riunione di domani diramerò un altro comunicato dichiarando quali azioni intraprenderò non solo riguardo il Centro sportivo ma anche la realizzazione di un possibile stadio a Campo di Marte”. Si chiude così la lunga nota i Rocco Commisso diffusa tramite i canali della Fiorentina a … L'articolo Commisso alla Soprintendenza: «Passi avanti o farò azioni su stadio e Centro sportivo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

