“COME STIAMO ANDANDO?”, l’album di Renesto (Di venerdì 24 luglio 2020) Da oggi 24 luglio è disponibile sui digital store e su tutte le piattaforme di streaming “COME STIAMO ANDANDO?” (Alka Record Label), il nuovo album di Renesto. “COME STIAMO ANDANDO?”: una domanda, una sottintesa affermazione, un’allusione alla complicità tra amici di vecchia data, ma anche il titolo del nuovo album di Renesto, un progetto discografico full lenght che ripercorre attraverso undici tracce scritte in italiano diversi episodi autobiografici dell’autore, contornati e arricchiti da riflessioni personali e sonorità che uniscono l’elettronica al cantautorato pop. Anticipato nei mesi scorsi dai brani “La migliore hit sulla luna” e “Niente da perdere”, il nuovo album di Renesto ... Leggi su laprimapagina

