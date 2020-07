Come Salvini usa una donna di 90 anni per fare propaganda (senza mascherina) (Di venerdì 24 luglio 2020) Con una sensibilità che appartiene soltanto a lui, ieri Matteo Salvini è riuscito a utilizzare un’anziana di Lampedusa per fare propaganda contro il governo inventando una “criminale politica dei porti aperti” quando abbiamo spiegato che gli sbarchi con i barchini (o sbarchi fantasma) avvenivano anche quando c’era lui al ministero dell’Interno. C’è da segnalare che pur di fare propaganda il Capitano non bada alle norme per mettere al sicuro un soggetto a rischio Come un’anziana di 90 anni standole vicinissimo in un luogo chiuso senza mascherina. E anche che in altre occasioni simpatiche 94enni hanno dimostrato di pensarla diversamente. Roma, una signora di 94 ... Leggi su nextquotidiano

