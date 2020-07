Colta da un grave ictus cerebrale durante il turno di lavoro, infermiera del Cardarelli viene salvata dalla Stroke Unit (Di venerdì 24 luglio 2020) Colta da un grave ictus cerebrale durante il turno di lavoro, infermiera del Cardarelli viene salvata dalla Stroke Unit. È una storia a lieto fine quella di F.R. che mercoledì 22 luglio ha avuto un malore mentre si trovava in servizio negli ambulatori del Cardarelli. Verso le 10 del mattino l’operatrice è stata Colta da un malore, e ha sin da subito manifestato i sintomi di un ictus cerebrale. Prontamente soccorsa, è stata presa in carico dal personale della ... Leggi su meteoweb.eu

