Claudia Galanti shock “Sopravvivo grazie alla cucina, la mia vita distrutta” (Di venerdì 24 luglio 2020) Claudia Galanti: in soli sei mesi la sua vita è totalmente cambiata Claudia Galanti è tornata a parlare del grande dolore che l’ha devastata in pochissimi mesi. Da quando il padre è improvvisamente scomparso, la showgirl sta attraversando un momento doloroso difficile da raccontare. La modella ed ex naufraga 39enne ha raccontato che il padre abitava in Paraguay, dove lei è nata. È lì che è morto e non è potuta andare a vederlo. Con lui, la donna ha avuto un rapporto molto complicato devastato dalle liti che si sono sommate negli anni. Questa è l’ennesima profonda ferita che segna la sua vita. Ha avuto un’adolescenza molto difficile, segnata dalla perdita della madre. Ma il vero e proprio ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Claudia Galanti: il racconto del suo periodo più buio - #Claudia #Galanti: #racconto #periodo - infoitcultura : Claudia Galanti, fan preoccupati per le sue parole - JohSogos : RT @ilgiornale: Il dramma della morte nel sonno della figlia neonata, la separazione e l'arresto del compagno: ora Claudia Galanti ci ripro… - ilgiornale : Il dramma della morte nel sonno della figlia neonata, la separazione e l'arresto del compagno: ora Claudia Galanti… - infoitcultura : Claudia Galanti dopo la morte del padre: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita” -