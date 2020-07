Circumvesuviana, ripristinata fermata nel Miglio d’Oro (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Buone notizie per i pendolari di Ercolano che, da lunedì 27 luglio, potranno tornare a prendere la Circumvesuviana alla fermata Via Doglie – Miglio d’Oro. A dare la notizia del ripristino della fermata Via Doglie – Miglio d’Oro è Ciro Buonajuto, il sindaco della città che afferma: “Ringrazio sentitamente i vertici dell’Eav per avere accolto la nostra richiesta che nasceva dall’esigenza di centinaia di utenti che quotidianamente utilizzano questa stazione. Il comune si impegnerà a verificare il rispetto del distanziamento sociale ed il corretto utilizzo delle mascherine” L'articolo Circumvesuviana, ripristinata fermata nel ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Circumvesuviana ripristinata EAV/ ex Circumvesuviana, in arrivo una novità a partire dal 27 Luglio Magazine Pragma Circum, patto Eav-Comuni per il weekend. Ripristinata la corsa tra Napoli e Sorrento

Sorrento. Da sabato prossimo, sarà ripristinata la corsa ferroviaria per Sorrento. L’annuncio arriva dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio, che ieri ha incontrato il sindaco di Meta Giuseppe Tito ...

Circumvesuviana: nuovi striscioni contro Eav e De Gregorio, solidarietà per i lavoratori

Prosegue senza battuta d’arresto la battaglia intrapresa dal Comitato “riapriamo la Circum” nato spontaneamente per richiedere l’apertura di alcune stazioni ferroviarie dell’EAV a seguito delle misure ...

Sorrento. Da sabato prossimo, sarà ripristinata la corsa ferroviaria per Sorrento. L’annuncio arriva dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio, che ieri ha incontrato il sindaco di Meta Giuseppe Tito ...Prosegue senza battuta d’arresto la battaglia intrapresa dal Comitato “riapriamo la Circum” nato spontaneamente per richiedere l’apertura di alcune stazioni ferroviarie dell’EAV a seguito delle misure ...