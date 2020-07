Cinema: il Mann va a Venezia con “Agalma”, il docufilm di Doriana Monac (Di venerdì 24 luglio 2020) La vita all’interno del Mann, uno dei musei archeologici piu’ importanti al mondo, un messaggio che diviene quasi simbolico in questi tempi difficili, quello dell’Italia della cultura e della bellezza: va a Venezia ‘Agalma’ di Doriana Monaco, selezionato alle Giornate degli Autori (2-12 settembre)in occasione della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sono le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, a narrare un racconto intimo di quotidianita’ in cui le opere d’ arte si rivelano come materia viva. Prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini, il il contributo di Regione Campania e la collaborazione di Film Commission, ... Leggi su ildenaro

