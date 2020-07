Cig. Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL: “Urgente riforma fiscale e maggiore liquidità alle imprese” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Pensiamo a misure che non siano meramente assistenziali ma che creino le condizioni per rilanciare l’economia italiana. Bene il prolungamento della cig e la possibilità di non licenziare fino a fine anno ma dobbiamo, allo stesso tempo, garantire alle imprese la possibilità di ripartire con maggiore liquidità utile per sostenere le spese. Il Governo deve adottare misure volte a incentivare la creazione di posti di lavoro, non solo limitarsi ai sussidi. Purtroppo, il mancato rinvio delle scadenze dei versamenti è diventato un problema per migliaia di lavoratori, mi riferisco anche alle partite Iva che rischiano di rimanere paralizzate dall’incombenza delle tasse. Senza liquidità non sarà possibile consentire al nostro tessuto imprenditoriale di far fronte ad una crisi senza ... Leggi su romadailynews

Roma, 24 lug 15:08 - (Agenzia Nova) - Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl ... Bene - spiega il leader sindacale in una nota - il prolungamento della Cig e la possibilità di non licenziare fino ...

