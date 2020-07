Ciclismo, come vedere le grandi competizioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Il giorno dei giorni è evidenziato sul calendario con tre cerchietti rossi: 25 ottobre 2020, la più grande abbuffata di Ciclismo della storia con l’arrivo a Milano del Giro d’Italia, la tappa in cui la Vuelta sconfina in Francia scalando il Tourmalet e la Parigi-Roubaix, tutto in contemporanea. Bello? Mah. Immaginate che Belén, Miriam e Scarlett (sì, quelle Belén, Miriam e Scarlett) accettino di uscire con voi, ma fissando l’appuntamento inderogabilmente la stessa sera. «Posso solo il 25 ottobre, mi vieni a prendere tu?». Che fate, esultate o rosicate? Ardua questione. Io rosicherò. Tre eventi ciclistici da cinque stelle lusso non soltanto lo stesso giorno, ma addirittura nello stesso fuso orario, mi costringeranno al più furioso degli zapping. A meno che gli organizzatori, spinti in tal ... Leggi su gqitalia

cvsolutions : La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. #etna #bdc #vulcano #sicily… - FootballAndDre1 : @610Rosso Se ne sai il calcio come di ciclismo, non sei messo bene neanche te ?? - ilsommotwinter : @FabRavezzani comunque il primo degli ultimi sarebbe l'ultimo in fondo alla classifica, un po' come la vecchia maglia nera nel ciclismo - MiriamTerruzzi : Questa notte, più di altre notti, la cicatrice è aperta come uno squarcio. Qui dove i passaggi a livello deserti fr… - rides_bike : Sei il più debole della strada, devi pensare anche per gli altri e a volte non è abbastanza, perché un automobilist… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo come In fuga dal diabete, come il ciclismo aiuta a vincere la malattia PharmaStar E’ morto il ciclista investito ieri mattina sulla Pontina; inutile il ricovero al San Camillo

Non ce l’ha fatta l’uomo investito ieri sulla Pontina da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto a Terracina, nel tratto di strada compreso tra San Vito e Borgo Hermada ...

In sella urta un furgone e cade a terra: 80enne ricoverato

Ha probabilmente urtato lo specchietto di un furgone ed è rovinato a terra, picchiando la testa malamente sull’asfalto, il ciclista di 80 anni coinvolto nel pomeriggio di ieri in un incidente sulla ex ...

Non ce l’ha fatta l’uomo investito ieri sulla Pontina da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto a Terracina, nel tratto di strada compreso tra San Vito e Borgo Hermada ...Ha probabilmente urtato lo specchietto di un furgone ed è rovinato a terra, picchiando la testa malamente sull’asfalto, il ciclista di 80 anni coinvolto nel pomeriggio di ieri in un incidente sulla ex ...