Cia Campania: Giovani agricoltori, sbloccate le risorse per la misura 411. C’era chi aspettava da 4 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) È stata data finalmente risposta agli agricoltori campani sulle misure 411 e del Progetto integrato Giovani del PSR Campania 2014 – 2020. Ferme da anni a causa di ritardi, ricorsi, riesami e istruttorie, a seguito di un costante lavoro di verifica e di interlocuzione da parte di Cia Campania con i responsabili regionali, è stata oggi approvata in Commissione Agricoltura della Regione Campania la risoluzione che ha attivato le procedure per recuperare risorse, sia con il trascinamento sulla nuova programmazione che residui su altri programmi di spesa della regione, per coprire l’overbooking delle misure 411 e PIG Giovani. “Si tratta di un doveroso riconoscimento a chi da anni aspettava ... Leggi su ildenaro

