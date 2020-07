Christmas in July, se il Natale si festeggia d’estate (Di venerdì 24 luglio 2020) Quando si festeggia il Natale? Molti potrebbero dire, il 25 Dicembre: certo, per la moltitudine dei casi è così. Il Natale si festeggia anche nel mese di Luglio. Da dove ha origine questa tradizione? Storicamente uno dei primi riferimenti si ha in un’opera francese del 1892 nella quale emerge l’aneddoto di un gruppo di bambini che prova una canzone di Natale a Luglio, mentre nel 1935 nella rivista Recreation della National Recreation Association si parla di Natale come se fosse a luglio. Questo concetto diventa poi di portata nazionale grazie all’evoluzione cinematografica hollywoodiana: è del 1940 l’uscita nel film Christmas nel mese di luglio, scritta e diretta da Preston Sturges. Nel1942 la chiesa battista del ... Leggi su meteoweb.eu

