Chiara Ferragni di nuovo incinta? Quei gesti sospetti e il divieto del marito di mangiare l'uovo - (Di venerdì 24 luglio 2020) Francesca Galici Ancora dubbi sulla gravidanza di Chiara Ferragni: in Puglia l'influencer mostra un pancino sospetto, poi quel divieto sospetto di Fedez che alimenta il dubbio Le ipotesi sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni si rincorrono ciclicamente. Il desiderio da parte dell'influencer di ampliare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina a Leone è forte ma finora tutte le volte che i social hanno pensato che quella (almeno una volta al mese) fosse la volta buona, non era così. Il nuovo alert è scattato in questi giorni in cui Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Puglia in occasione della sfilata della Cruise Collection di Dior. gesti sospetti, pose ... Leggi su ilgiornale

