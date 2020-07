Chi è Hattie Retroage, la donna che a 83 ha fidanzati 19enni [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiama Hattie Retroage la regina 83enne di Instagram. La sua storia sta facendo il giro del mondo e non ha nessun timore di mostrarsi in costume. Orgogliosa del suo aspetto se ne prende molta cura e conduce una vita da ragazzina. Come si suol dire: 83 anni e non sentirli! È forse una delle frequentatrici più “agè” dell’applicazione per incontri Tinder. Super attiva e in perfetta forma è quella che si può definire una femme fatale d’altri tempi. Hattie Retroage è un’ex ballerina e attualmente fa la scrittrice e lifecoach. Si dedica quindi ai consigli per migliorare la qualità della vita. Ha spesso dichiarato che è single dal 1984. Una condizione che però non l’ha portata a rinunciare ai piaceri della vita ... Leggi su velvetgossip

