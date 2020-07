Cgil: piano assunzioni Ama, primo passo frutto lotta lavoratori (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “Con l’approvazione del piano assunzionale di Ama Spa da parte della Giunta di Roma Capitale, si mette un primo, significativo tassello per il rilancio della partecipata dei rifiuti e per i servizi alla citta’. Aspettiamo il testo per un commento approfondito sul dettaglio delle figure e degli aspetti definiti dal piano. Anche per quel che riguarda le prospettive e i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori appalti: vigileremo perche’ alle dichiarazioni seguano possibilita’ concrete e si tenga complessivamente aperto il confronto con le organizzazioni sindacali.” “Sui 270 lavoratori UND, scaricati insieme a un appalto nato male e gestito peggio, la vertenza e’ ancora aperta- dichiarano Natale di Cola, Cgil di Roma e Lazio, e ... Leggi su romadailynews

Quella nostra iniziativa servì da stimolo per la Segreteria Nazionale del Silp CGIL affinché facesse propria e rilanciasse tale questione sul piano nazionale. Solo il Silp CGIL nazionale, con tante ...

Genova, 24 lug. (askanews) - Un piano urgente di interventi che riducano i cantieri, nel rispetto delle normative di legge, per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e la sicurezza degli ut ...

