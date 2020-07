Cerreto Guidi (fi): 19enne muore nello scontro fra furgone e moto. Ferito il padre (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo una ricostruzione dei fatti, la ragazza viaggiava in sella a uno scooter, guidato dal padre, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone all'altezza di un incrocio in località Soldaini Leggi su firenzepost

