Cercare di rubare un televisore da 65 pollici mettendolo nel carrello? Lei ci ha provato e non è finita benissimo: il video del furto maldestro (Di venerdì 24 luglio 2020) Pensate che rubare un televisore enorme, mettendolo nel carrello, e facendo finta di niente alla cassa sia impossibile? Sì, anche noi. Eppure dall’altra parte dell’oceano ci hanno provato. La polizia della contea di Polk, in Florida, ha diffuso il video di due donne che cercano di portarsi via dal negozio una televisione da 65 pollici, semplicemente caricandola nel carrello della spesa insieme ad altri elettrodomestici. Le due, bloccate senza scontrino all’uscita, sono riuscite a scappare con alcuni oggetti. La polizia sta cercando di identificarle. L'articolo Cercare di rubare un televisore da 65 pollici mettendolo nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

Harry e Meghan denunciano i paparazzi per le foto rubate del figlio

La guerra di Harry e Meghan contro i paparazzi continua. Non sono bastate le denunce del duca di Sussex, stanco di leggere sui tabloid britannici invettive contro la moglie e neppure la causa che Megh ...

