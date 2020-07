Cellular, trama e trailer del film in onda sabato 25 luglio su Iris (Di venerdì 24 luglio 2020) Cellular, il film in onda sabato 25 luglio alle 21:15 su Iris. trama e trailer del film. sabato 25 luglio 2020, su Iris andrà in onda il film “Cellular” parte del ciclo “Serial Thriller” in onda ogni sabato sera, dedicato alle pellicole di genere piene di mistero e suspance. Il film è diretto da David R. Ellis, e nel cast troviamo un giovane Chris Evans, prima che ha vestito i panni di Captain America nella saga di film Marvel. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su Iris. Il ... Leggi su dituttounpop

I titoli e la trama dei film da poter vedere durante la serata di sabato 25 luglio 2020 in televisione. Il 25 luglio 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi segna ...

Antonio dà il suo numero di telefono alla single Ilaria e Annamaria va su tutte le furie. Nella quarta puntata di Temptation Island 2020,...

Anna e Andrea pronti a lasciarsi? Nella quarta puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 23 luglio, Boschetti si è avvicinata ulteriormente al... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro ...

