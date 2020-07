Celli: tratta Roma-Giardinetti, chiesti aggiornamenti a Raggi (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – “L’ultimo incidente per un deragliamento avvenuto il 21 luglio ha riproposto con drammaticita’ il tema della sicurezza della tratta Roma-Giardinetti. Il 16 giugno l’Assemblea Capitolina si era espressa a favore della riattivazione della tratta da Centocelle, approvando all’unanimita’ una mozione. La riapertura, possibile tecnicamente, e’ sollecitata anche da numerosi comitati e cittadini del quadrante Casilino, perche’ sarebbe una valida alternativa a bus sempre affollati e comunque inquinanti, e alleggerirebbe molto il traffico sulla linea C.” “Su questa linea, anche nei tratti attualmente in funzione, sono necessari interventi di riqualificazione, anche per garantire il servizio in piena sicurezza. Per conoscere gli sviluppi di ... Leggi su romadailynews

Celli_Seba : RT @valy_s: #Milano Arrestato l’uomo che ha stuprato una donna al Parco Monte Sella in pieno giorno Si tratta di un senegalese di 24 anni,… - Celli_Seba : RT @Cartabellotta: Dilemma amletico. Se 'in #Lombardia nessuno muore più per colpa del virus da almeno un mese', delle 2 l'una: - Nessuno d… - Celli_Seba : RT @deberti_a: @CarloCalenda La famiglia rimane sempre l asse principale della ns vita??..nn mi capacito della 'teoria del gender' che la sx… -

Ultime Notizie dalla rete : Celli tratta Rinnovata la Rsu della A.Celli Nonwovens di Porcari La Gazzetta di Lucca “LaMite. In morte di Antonia Baccelli”: sabato 25 e domenica 26 luglio in scena ad Asfalto Teatro

LECCE – Quando la vita si fa teatro, quando l’abuso si fa vendetta, quando il respiro si fa morte, allora, non resta altro da fare se non raccontare la propria storia. Sabato 25 e domenica 26 luglio, ...

PRO VERCELLI, OGGI L'INCONTRO TRA IL SINDACO E ALEX CASELLA

Si tratta di notissimi industriali del settore delle Rubinetterie, di cui Casella è stato il rappresentante nella trattativa per la cessione. La cordata è guidata dalla Far, già proprietaria del A.C.

LECCE – Quando la vita si fa teatro, quando l’abuso si fa vendetta, quando il respiro si fa morte, allora, non resta altro da fare se non raccontare la propria storia. Sabato 25 e domenica 26 luglio, ...Si tratta di notissimi industriali del settore delle Rubinetterie, di cui Casella è stato il rappresentante nella trattativa per la cessione. La cordata è guidata dalla Far, già proprietaria del A.C.