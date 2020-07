CDP: al via finanziamento da 75 milioni di euro a SEA per sviluppo di Malpensa e Linate (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto un finanziamento da 75 milioni di euro in favore di S.E.A. – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali Spa, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, finalizzato a supportare gli investimenti previsti per il loro sviluppo. Le nuove risorse verranno destinate, tra l’altro, all’adeguamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità dei servizi, della sicurezza e dell’efficienza operativa degli aeroporti di Malpensa e Linate, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19. I due terminal rappresentano infrastrutture cruciali per l’economia nazionale, trattandosi del secondo sistema ... Leggi su quifinanza

CarloStagnaro : Stagnaro (Bruno Leoni): Benetton-Cdp, spreco di Stato da cinque miliardi - singaporeIBC : CDP: al via finanziamento da 75 milioni di euro a SEA per sviluppo di Malpensa e Linate - pelias01 : RT @valentina_magri: La #fintech italiana @Sardexnet incassa un #round da 5,8 mln euro. Lo guida Cdp Venture Capital con Fondazione Sardegn… - fintechIT : RT @valentina_magri: La #fintech italiana @Sardexnet incassa un #round da 5,8 mln euro. Lo guida Cdp Venture Capital con Fondazione Sardegn… - sedmagis : RT @scarlots: Da #AutostradeMeridionali alla #Gronda di Genova: le 'spine' di #Aspi che stanno per passare alla #Cdp -

Ultime Notizie dalla rete : CDP via CDP: al via finanziamento da 75 milioni di euro a SEA per sviluppo di Malpensa e Linate Teleborsa La data valley trasformerà le filiere dell’Emilia-Romagna

Nel mezzo del cammino tra i distretti e le imprese italiane alle prese con una crisi pandemica senza precedenti non ci si ritrova in una selva oscura ma in un territorio, l'Emilia-Romagna, che sta gio ...

Flowe per lo sviluppo dei servizi di digital banking sceglie SIA

servizi innovativi di pagamento via smartphone Flowe, società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum, sceglie SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento ...

Nel mezzo del cammino tra i distretti e le imprese italiane alle prese con una crisi pandemica senza precedenti non ci si ritrova in una selva oscura ma in un territorio, l'Emilia-Romagna, che sta gio ...servizi innovativi di pagamento via smartphone Flowe, società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum, sceglie SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento ...