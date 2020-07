Cavani, futuro incerto ma lui ha le idee chiare: la sua prossima meta (Di venerdì 24 luglio 2020) 200 presenze e 138 gol all'attivo con la maglia del Paris Saint-Germain. Non servono presentazioni a Edinson Cavani. Il Matador si è svincolato lo scorso 30 giugno dai parigini rinunciando anche all'ultima parte di stagione dei francesi.Per lui il futuro è incerto. Diversi club sono interessati ma allo stesso tempo frenati dal suo alto ingaggio. Una cosa è certa: la volontà di Cavani è quella di restare in Europa.Cavani: obiettivo Qatar 2022caption id="attachment 587995" align="alignnone" width="540" Cavani (getty images)/captionIn Italia tanti lo volevano e molti si sono informati. Dall'Inter al Napoli, passando per la Roma. Poi il nulla con le richieste del calciatore, forse, eccessive. Il Matador conosce il suo valore e non è disposto a fare ... Leggi su itasportpress

