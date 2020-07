Caterina Balivo rivela dov’è suo marito ma lei resta in vacanza in Sicilia (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Anche Per Caterina Balivo sui social è arrivata la fatidica domanda sul marito. Una Foto dopo l’altra la conduttrice mostra la meravigliosa isola dove sta trascorrendo parte delle sue vacanze, Favignana, però suo marito Guido Maria Brera non compare mai. Ovvio che prima o poi arrivasse la domanda da parte di qualche follower mentre i pettegoli già immaginano che tra i due ci sia aria di crisi. Niente del genere, Caterina Balivo è rimasta in Sicilia con la sua famiglia, con i piccoli Cora e Guido Alberto, ma il marito non c’è. Dov’è? Semplice: “a lavoro” ha riposto la splendida campana. Nessun mistero, nessuna crisi, mentre i fan della Balivo la ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Caterina Balivo segue il trend estivo del maxi abito hippie (e non rinuncia agli occhiali da gatta) - infoitcultura : Caterina Balivo, come si è presentata al matrimonio della sorella: mini vestitino - infoitcultura : Caterina Balivo, il suo outfit fa discutere: il dettaglio divide il web - infoitcultura : Caterina Balivo alle Egadi per il matrimonio della sorella: «Posti magici» - infoitcultura : Caterina Balivo, il VIDEO sensuale sul mare, che bellezza -