Catania, è finita ufficialmente l’era Pulvirenti. Dai fasti della Serie A alla colonia argentina sino al baratro: viaggio in sedici anni di storia [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Dai fasti della Serie A agli anni difficili in Serie C. Il Catania ha vissuto un’incredibile parabola discendente nelle ultime stagioni e ha rischiato il fallimento. Il club etneo si è salvato da questa eventualità per il rotto della cuffia. E’ notizia di ieri, infatti, l’apertura delle buste al Palazzo di Giustizia di Catania, con la Sigi SpA (Sport Investment Group Italia) ad aggiudicarsi il 95,4% della società. Quella della SpA capitanata da Pagliara e Pellegrino è stata l’unica offerta presentata (1 milione e 329 mila euro) ed ha soddisfatto i requisiti. Quella del 23 luglio 2020 diventa quindi una data storica per il club rosso-azzurro, perché finisce ... Leggi su calcioweb.eu

Emanuel36029388 : @MCriscitiello a catania dopo 16 anni è finita l'era Pulvirenti. - Emanuel36029388 : @NickBinda a catania dopo 16 anni è finita l'era Pulvirenti. - xManuelVanacore : @Carmelo_Catania Finita la stagione per entrambi insomma - infoitinterno : Focolai a Catania, Razza: 'In 113 in isolamento, l'epidemia di coronavirus non è finita' - Siciliano741 : RT @_mary1503_: #Coronavirus #Sicilia Focolai a Catania, Razza: 'In 113 in isolamento, l'epidemia di coronavirus non è finita' https:… -