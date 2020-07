Catania, corri Sigi la Covisoc ha bussato alla porta. Thrilling iscrizione al campionato (Di venerdì 24 luglio 2020) Il calcio è un contenitore di sentimenti e passione. Gli stessi valori mostrati dalla Sigi Spa, società con un tessuto connettivo rossoazzurro che ha rilevato ieri il Calcio Catania, un club sull’orlo del baratro affossato da una montagna di debiti. Un atto d’amore e di coraggio degli imprenditori, rappresentati da Pagliara e Pellegrino, che sapevano cosa stavano acquistando avendo studiato le carte e visto i bilanci del sodalizio dell’ex patron Antonino Pulvirenti.iscrizione Il presidente del Cda della Sigi Giovanni Ferraù ha ammesso di essere fiducioso ma al contempo preoccupato per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C del Catania e che prestissimo andrà a parlare con la Figc per ... Leggi su itasportpress

