Catalogna, aumentano di nuovo i contagi. Il governo sospende la movida (Di venerdì 24 luglio 2020) I contagi, in Spagna, tornano a salire sensibilmente. Nelle ultime 24 ore sono stati 971 i nuovi casi. Il maggior aumento si concentra in Aragona (415 positivi), in Catalogna (182) e a Madrid (102). Seguono la Navarra con 66 ed i Paesi Baschi con 61 nuovi casi. Il virus sta circolando di nuovo con forza. E l’attenzione è concentrata soprattutto su Aragona e Catalogna. Oggi il governo della Catalogna ha parlato di “situazione critica” ed ha chiesto di nuovo alla popolazione di non uscire di casa se non strettamente necessario. E’ solo una raccomandazione, nessun divieto specifico. E’ in particolare la situazione a Barcellona che preoccupa le autorità. Il governo della Catalogna ha ordinato la ... Leggi su ilnapolista

La tragedia in Belgio dove i casi di Covid sono raddoppiati. Ecco la situazione europea e italiana con tutti gli ultimi dati La tragedia della morte di una bambina di tre anni in Belgio, una delle più ...

Parigi raccomanda, non recarsi in Catalogna Il primo ministro francese ... Germania, grande preoccupazione per aumento contagi Le autorità sanitarie tedesche sono "molto preoccupate" dal crescente ...

