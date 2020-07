Cassino ospedale: scongiurato lo stop di Rianimazione e sale operatorie. L’annuncio del sindaco Salera (Di venerdì 24 luglio 2020) Il reparto di Rianimazione e le sale operatorie dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino ad agosto non chiuderanno, così come invece fino a ieri sembrava certo a causa della grave carenza di anestesisti. A dare l’atteso annuncio è stato, poco fa, il sindaco della Città Martire, Enzo salera, nel corso dell’assemblea di circolo del Pd. Il primo cittadino, che fino a poco prima del suo arrivo al parco Baden Powel dove era in corso l’assemblea, era stato impegnato con l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato proprio per discutere del problema della Rianimazione cassinate, ma più in generale della sanità di Cassino e comprensorio, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L'annuncio è arrivato durante l'assemblea di circolo del PD. Il sindaco Salera è arrivato in ritardo, occupato con l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Quando arriva al parco Baden Powel ...

