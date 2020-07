Cassano delle Murge: arrestato carabiniere Accusa: sottraeva refurtiva e depistava indagini (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo l’Accusa il comandante di stazione dei carabinieri sottraeva refurtiva. depistava anche indagini. Sulla base delle contestazioni è stato arrestato, appunto, il comandante di stazione a Cassano delle Murge. L'articolo Cassano delle Murge: arrestato carabiniere <span class="subtitle">Accusa: sottraeva refurtiva e depistava indagini</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

