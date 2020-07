Caso Paciolla, il ministero degli Esteri colombiano: “Assicuriamo giustizia” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si continuano a cercare risposte sul Caso di Mario Paciolla, il volontario di Napoli che è stato trovato senza vita a San Vicente del Caguàn, in Colombia dove era arrivato per una missione umanitaria. È dal 15 luglio scorso che si cerca di far luce su tutte le zone d’ombra del Caso. Le autorità italiane si sono subito mobilitate per indagare sulla morte del giovane e, ad oggi, anche il ministero degli Esteri colombiano ha assicurato all’Ansa che “l’impegno su questa vicenda è assoluto” ed ha aggiunto che “la Procura ha dato al Caso priorità, facendo progressi nell’inchiesta” sulla morte del 33enne. “Speriamo ... Leggi su anteprima24

È atteso per la giornata odierna, venerdì 24 luglio, il rientro in Italia della salma di Mario Paciolla, il cooperante napoletano dell'Onu morto in circostanze misteriose, in Colombia, lo scorso 15 lu ...

Volontario Onu morto in Colombia, la salma rientra in Italia. Di Maio: vogliamo la verità

Vuole incontrare la famiglia «quanto prima per esprimere la vicinanza dello Stato». Il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, promette: «C'è il massimo impegno da parte mia e della Farnesina. No ...

