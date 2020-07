Caso camici in Lombardia, indagato il governatore Fontana (Di sabato 25 luglio 2020) Il governatore Attilio Fontana è indagato nell'inchiesta sulla partita di camici fornita alla Regione Lombardia da Dama, società di proprietà di suo cognato Andrea Dini e partecipata anche da sua moglie Roberta Dini. L'iscrizione nel registro degli indagati del presidente della Regione Lombardia arriva dopo che nei giorni scorsi erano già stati indagati suo cognato Dini e Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, la centrale acquisti regionale, per turbata libertà nella scelta del contraente.L'inchiesta milanese, condotta dai pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, riguarda nello specifico il contratto per la fornitura di 75 mila camici da destinare a medici e infermieri nella fase più critica dell'emergenza ... Leggi su ilfogliettone

