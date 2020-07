Caserma Piacenza, la madre di Montella: «Tirano fuori ‘Gomorra’ perché veniamo da Napoli» (Di venerdì 24 luglio 2020) Su “La Stampa” l’intervista, fuori dalla villetta di Gragnano Trebbiense, vicino a Piacenza, alla madre di Giuseppe Montella, l’appuntato al centro dell’inchiesta sulla Caserma, dove i Carabinieri si sarebbero resi protagonisti di pestaggi, spaccio di droga, arresti illegali, festini con escort. «Mio figlio è un bravo ragazzo. Anche Salvatore, Giacomo, Daniele, gli altri carabinieri che qui erano di casa, sono tutti dei bravi ragazzi…», ha dichiarato la mamma di Montella, conosciuto come ‘Beppe’, nella bufera per la Caserma “criminale” della città emiliana. leggi anche l’articolo —> Salvini, stato emergenza: «Se prorogano non li ... Leggi su urbanpost

