Carenze nell’accoglienza di immigrati e business illecito | sequestrato oltre un milione al consorzio Maleventum

Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo – ex art. 321 c.p.p. emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti dell'amministratore di fatto del consorzio Maleventum, con sede in Benevento – avente come oggetto sociale la gestione dei centri di accoglienza per migranti siti in vari territori della provincia di Benevento – perché gravemente indiziato dei reati di appropriazione indebita e frode nelle pubbliche forniture. La richiesta di sequestro veniva formulata dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento al termine di mirate e capillari indagini delegate al Nucleo di Polizia

