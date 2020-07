Carabinieri Piacenza, rimosso dall'incarico il comandante provinciale (Di venerdì 24 luglio 2020) commenta Il comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Stefano Savo, è stato rimosso dall'incarico a seguito dell'indagine 'Odysseus', condotta dalla guardia di finanza, che ha portato di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Nel giugno 2018 la stazione dei carabinieri Levante di Piacenza fu premiata per meriti speciali. Anche di questo dovrà adesso occuparsi l’indagine interna avviata dal comando generale dell‘Arma per ve ...Non emergono gusti proprio chiari dal parco moto di Giuseppe Montella, il trentasettenne appuntato dei Carabinieri arrestato a Piacenza al termine di una indagine per presunti casi di abusi e per spac ...