Carabinieri Piacenza, nelle intercettazioni gli audio delle torture e dei pestaggi agli arrestati: “Questo l’abbiamo quasi ucciso” (Di venerdì 24 luglio 2020) Carabinieri Piacenza, i pestaggi e le torture in un audio: “Questo l’abbiamo quasi ucciso” pestaggi, torture, spaccio di sostanze stupefacenti: dalle intercettazioni disposte dalla procura di Piacenza emerge “uno scenario estremamente preoccupante” così come scrive il gip nell’ordinanza che ha portato agli arresti 6 Carabinieri della caserma di via Caccialupo. A tradire gli appartenenti all’arma un errore, frutto di chi si crede al di sopra della legge. Tutto avviene quando un confidente marocchino viene picchiato in caserma davanti a due pusher. Quando questi viene chiamato dagli investigatori, lui vuota il sacco e ... Leggi su tpi

