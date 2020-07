Carabinieri Piacenza, l’appuntato al figlio 11enne: «Ieri mi sono stirato un muscolo inseguendo un neg*o» (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra le varie conversazioni intercettate dei CarabinIeri della caserma di Piacenza sequestrata dopo la scoperta degli illeciti commessi dagli agenti spunta anche una conversazione con il figlio di uno degli appuntati. L’uomo si vantava telefonicamente con il figlio di appena 11 anni di pestare le persone, in questo caso particolare «un negro». Anche la compagna del carabiniere è finita ai domiciliari perché beccata in quanto complice, come traspare dalle chiamate dei due e da quanto intercettato dalle microspie posizionate nelle loro automobili. LEGGI ANCHE >>> La madre di uno dei CarabinIeri di Piacenza: «Parlano di Gomorra solo perché siamo napoletani» Il carabiniere si è ... Leggi su giornalettismo

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @robertosaviano: Nelle telefonate intercettate i carabinieri indagati di Piacenza citano Gomorra. 'Hai presente Gomorra? Tu devi vedere… - iolanda_pitti : RT @DanieleDragone1: Per la Sinistra, 1° obbiettivo, distruggere l'arma dei carabinieri, come? Prima Giuliani, poi Cucchi, ora Piacenza. U… -