Vicenda Carabinieri Piacenza, emergono altri dettagli su quanto di osceno commesso dai rappresentanti dell'Arma. Il capo della banda si vantava sui social. La vicenda dei Carabinieri a Piacenza che avevano messo su un giro rilevante di spaccio, estorsione e di altri reati, si arricchisce di ulteriori particolari. I militari corrotti, capeggiati a quanto pare dal … L'articolo Carabinieri Piacenza il loro leader aveva villa ed auto di lusso

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - PattyCt73 : RT @robertosaviano: Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della Repu… - giornalettismo : Oltre al danno anche la beffa. Nel 2018, la caserma #Levante aveva ottenuto una menzione per la lotta allo spaccio… -

Il sequestro della stazione dei carabinieri di Levante di Piacenza, dopo che sono state scoperte le attività ignobili dei militari di stanza è già di per sé un fatto straordinario. Non lede l’onorabil ...La caserma Levante di Piacenza, centrale dello spaccio cittadino e non solo e dove i pusher arrestati finivano massacrati di botte è stata a lungo un fiore all’occhiello dell’Arma. Premi, encomi, rico ...