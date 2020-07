Carabinieri di Piacenza, la caserma Levante nel 2018 era stata premiata per “meriti speciali” (Di venerdì 24 luglio 2020) Era stata premiata nel giugno 2018 la stazione dei Carabinieri di via Caccialupo a Piacenza, sequestrata dalla procura dopo un’indagine della Guardia di Finanza che ha arrestato un gruppo di quattro Carabinieri con l’accusa di spaccio, torture e ed estorsioni. Levante di Piacenza, come scrive il Corriere, ricevette un riconoscimento per “meriti speciali”, e questo rappresenta un altro elemento che si va ad aggiungere all’inchiesta sulle attività illecite portate avanti da anni dai militari finiti in manette. L’Arma, infatti, sarà chiamata a verificare chi segnalò il lavoro dei Carabinieri, che avevano ricevuto addirittura delle ricompense nel corso della cerimonia per i ... Leggi su tpi

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - DanelliGiusepp3 : RT @claudio_2022: Brutto momento per l'arma dei CC Dopo lo scandalo di piacenza, arrestato a Bari meresciallo comandante della stazione dei… - Una_Gioia_Mai : Non per generalizzare ma a gente come i Carabinieri di Piacenza, politici italiani, vorrebbero dare più poteri e ma… -