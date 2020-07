Carabinieri arrestati, uno degli indagati: “Ho fatto tanti lavoretti in caserma, sempre gratis. La droga nella mia auto? Non l’ho messa io” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Andavo a fare dei lavori gratuitamente alla caserma Levante: quando si rompeva un tubo dell’acqua, o quando dovevano cambiare insegna andavo ad aiutarli. Io non so nulla, non ho rapporti loschi con nessuno”. A parlare è Matteo Giardino, 58 anni, agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulla caserma dei Carabinieri posta sotto sequestro due giorni fa. Mentre i tre figli sono finiti in carcere tra Parma e Milano-San Vittore, lui non si può allontanare da casa. Situata nella prima periferia di Piacenza, tra i campi coltivati e l’autostrada A21, l’abitazione è considerata uno dei luoghi-chiave dell’operazione Odysseus. Secondo l’accusa, è qui che veniva nascosta e depositata la droga ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleg… - Lorenzo_L14 : RT @LucillaMasini: Porro: 'Carabinieri arrestati a Piacenza. E subito Ilaria Cucchi si tuffa sullo scandalo: a che titolo? Solo perché può… - francescacuore6 : @AnnalisaChirico Piuttosto ci dica un po’ dei carabinieri arrestati a piacenza -