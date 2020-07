Carabinieri arrestati, la mamma: 'Tutti bravi ragazzi. Tirano fuori Gomorra perché siamo di Napoli' (Di venerdì 24 luglio 2020) L'inchiesta che ha visto l'arresto di sei Carabinieri e addirittura il sequestro di una intera caserma, la Levante di Piacenza, continua a far discutere. Il quotidiano La Stampa ha chiesto un commento ... Leggi su leggo

In attesa degli interrogatori, ora l'indagine punta a ricostruire chi copriva le scorribande dei carabinieri arrestati: chi sapeva e non ha parlato, o ha parlato troppo tardi.con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo carabinieri Cinofili di Nicolosi, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato in flagranza di reato il 57enne D.D., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto ...