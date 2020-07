Carabinieri arrestati, la madre del capo: “E’ un bravo ragazzo, nel mirino perché napoletano” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La procura di Piacenza sta passando ai raggi X la caserma dei Carabinieri di Levante, messa sotto sequestro dopo che tutti i militari sono finiti in carcere o agli arresti domiciliari. Tra questi anche l’appuntato Giuseppe Montella, 37enne capo del gruppo di Carabinieri della caserma finito in carcere per reati che vanno dallo spaccio all’estorsione. Il militare, di origini napoletane, aveva iniziato a fare il carabiniere a Secondigliano e amava il lusso anche se aveva uno reddito non compatibile con il suo stile di vita. Oltre ad avere 23 conti correnti, Montella negli anni ha cambiato tante auto, di cui quattro Bmw, una Porsche Cayenne, due Mercedes e 16 moto, vantandosi sempre sui social. La signora Giuseppina, madre del carabiniere, in un’intervista ... Leggi su anteprima24

