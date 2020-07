Carabinieri arrestati, ci sono anche napoletani: dalle intercettazioni ubriachi al bar durante il servizio (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra i Carabinieri arrestati a Piacenza ci sono anche quattro militari napoletani. Si tratta di Giuseppe Montella, di Brusciano, Angelo Esposito, di Napoli e Giacomo Falanga, di Pozzuoli, coinvolti nell’operazione Odysséum della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro della caserma di Piacenza Levante in via Caccialupo. Carabinieri arrestati, ci sono anche napoletani Dodici le … L'articolo Carabinieri arrestati, ci sono anche napoletani: dalle intercettazioni ubriachi al bar durante il servizio Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia

amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - Alien1it : #Carabinieri #Piacenza. È dai tempi del #G8 di #Genova che la situazione va degenerando sempre in peggio. Ci sono c… - ricchiardic : RT @fattoquotidiano: Carabinieri arrestati a Piacenza, l’orgia con le escort in caserma e la scatola della terapia per la droga. Il Gip: “C… -