Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleghi? Dei bravi ragazzi” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Mio figlio è un bravo ragazzo. Anche Salvatore, Giacomo, Daniele, gli altri Carabinieri che qui erano di casa, sono tutti dei bravi ragazzi…”. In un colloquio con La Stampa fuori dalla villetta di Gragnano Trebbiense, vicino a Piacenza, la mamma di Giuseppe Montella, l’appuntato al centro dell’inchiesta sulla caserma “criminale” della città emiliana difende il figlio, prova a smontare le accuse, legge i fatti attribuiti a Peppe, come il carabiniere era conosciuto, da un’altra prospettiva. La questione di “Gomorra”, innanzitutto. “Tirano fuori Gomorra perché veniamo da Napoli. Se Peppe era di Piacenza non lo dicevano che era Gomorra”, afferma. ... Leggi su ilfattoquotidiano

