Carabinieri arrestati a Piacenza, ai domiciliari la compagna dell’appuntato Montella: le intercettazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Il traffico di droga e i soldi da nascondere. L’appuntato Giuseppe Montella condivideva proprio tutto con la sua compagna e complice Maria Luisa Cattaneo. Gli affari, i soldi, le frequentazioni con i pusher. Prima per il carabiniere di Piacenza finito al centro dello scandalo la separazione dalla moglie dalla quale aveva avuto un figlio, poi il legame con la sua Mary. I due adesso stanno insieme da quattro anni, e per lei Montella era riuscito ad ottenere anche il pass per entrare nella zona a traffico limitato di Piacenza, normalmente riservato a chi svolge “funzione di ordine pubblico”. Dalle intercettazioni dei magistrati che indagano sulla caserma degli orrori di via Caccialupo a Piacenza emergono dettagli inquietanti. In questa conversazione ... Leggi su tpi

