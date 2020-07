Canzoni Temptation Island: ecco perché ‘Amore amaro’ è sempre presente (Di venerdì 24 luglio 2020) Spesso quando il pubblico segue un programma come Temptation Island non sa che dietro c’è un grande lavoro eseguito anche da chi gestisce le varie Canzoni, che fanno da sottofondo. A svolgere questo lavoro è Fabrizio Baglio, story editor del programma, intervistato da Uomini e Donne Magazine. Tra momenti comici e situazioni davvero tristi, il … L'articolo Canzoni Temptation Island: ecco perché ‘Amore amaro’ è sempre presente proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

SERENDlPITAY : e questa frase del bridge - I persist and resist the temptation to ask you - mi ricorda tantissimo I almost do, una… - sophietdiaries : RT @yleniaindenial: Nella vita vorrei fare le cose giuste come chi sceglie le canzoni per le varie coppia di Temptation Island. #Temptatio… - sdcsroberts : RT @yleniaindenial: Nella vita vorrei fare le cose giuste come chi sceglie le canzoni per le varie coppia di Temptation Island. #Temptatio… - Tijey_16 : RT @yleniaindenial: Nella vita vorrei fare le cose giuste come chi sceglie le canzoni per le varie coppia di Temptation Island. #Temptatio… - FraMallone : RT @yleniaindenial: Nella vita vorrei fare le cose giuste come chi sceglie le canzoni per le varie coppia di Temptation Island. #Temptatio… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzoni Temptation Canzoni Temptation Island: ecco perché ‘Amore amaro’ è sempre presente Gossip e TV Canzoni Temptation Island: ecco perché ‘Amore amaro’ è sempre presente

Spesso quando il pubblico segue un programma come Temptation Island non sa che dietro c’è un grande lavoro eseguito anche da chi gestisce le varie canzoni, che fanno da sottofondo. A svolgere questo l ...

“Temptation Island 2020”, quarta puntata: tutto quello che è successo

- Pietro Delle Piane rivela a Lorenzo di aver baciato Beatrice e di voler cercare un luogo "sicuro” (quindi senza telecamere) per andare oltre. Secondo quello che Antonella Elia ha visto al falò, si s ...

Spesso quando il pubblico segue un programma come Temptation Island non sa che dietro c’è un grande lavoro eseguito anche da chi gestisce le varie canzoni, che fanno da sottofondo. A svolgere questo l ...- Pietro Delle Piane rivela a Lorenzo di aver baciato Beatrice e di voler cercare un luogo "sicuro” (quindi senza telecamere) per andare oltre. Secondo quello che Antonella Elia ha visto al falò, si s ...