Cangemi: campagna 'No Bulli 2020' riparte da centri estivi (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – NO Bulli 2020, a lezione contro il Bullismo e il cyberBullismo. Torna la campagna di prevenzione promossa dalle societa' di calcio professionistiche AS Roma, SS Lazio e Frosinone Calcio insieme al Consiglio regionale del Lazio, su iniziativa del vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Cangemi. NO Bulli riparte dai centri estivi dopo il lungo lockdown dovuto al Covid19. "La campagna nel 2020 doveva riprendere sui campi delle scuole calcio- dichiara Cangemi- ma il Covid19 ha fermato lo sport e incrementato il tempo trascorso sui social, tra tablet e smartphone, aumentando il rischio di cyberBullismo. Terminato il lockdown, non potendo organizzare tornei, ...

