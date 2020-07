Cancellati tutti i tornei di tennis in Cina nel 2020 per paura del Covid (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - tutti i tornei di tennis in calendario in Cina nel 2020 sono sono stati Cancellati. Lo hanno annunciato l'Atp e la Wta. Questo "a causa della recente decisione dell'Amministrazione generale cinese dello sport che prevede come la Cina non ospiterà eventi sportivi internazionali nel 2020 a seguito della pandemia di Covid-19", spiega l'associazione delle tenniste professioniste sul suo sito web. Leggi su agi

