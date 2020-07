Campania, nuova ordinanza anti-covid di De Luca: “1000 euro di multa a chi non indossa mascherina” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza covid-19, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, si è riunita per esaminare l’attuale situazione epidemiologica in Campania. Al termine della riunione, il Presidente De Luca ha annunciato entro stasera l’emanazione di una nuova ordinanza ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio. L’ordinanza conterrà le seguenti misure: – Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere. – Sarà previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove ... Leggi su anteprima24

