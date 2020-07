Campania, da De Luca nuova ordinanza anti Covid: mascherina obbligatoria al chiuso e quarantena (Di sabato 25 luglio 2020) Personaggio discusso, piuttosto noto nel dare l’impressione di affrontare i problemi di petto, Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania ha emesso una nuova ordinanza contro il coronavirus, decisamente restrittiva ed in controtendenza rispetto alle ultime settimane, che hanno visto un lento ma costante calo, al netto di qualche nuovo focolaio. Nuovi contagi e nuova ordinanza De Luca infatti, dopo un lieve aumento dei contagi nella regione ha deciso di effettuare una “stretta” decisamente particolare per evitare problemi di sorta: tra i punti salienti di queste nuove misure restrittive c’è quella relativa alla mascherina con sanzioni che arrivano fino a mille euro, per chi verrà sorpreso senza ... Leggi su giornal

