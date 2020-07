Campania, contagi in crescita. De Luca: “Nuova ordinanza per la chiusura di attività con clienti e personale senza mascherina” (Di venerdì 24 luglio 2020) Desta particolare preoccupazione la situazione coronavirus in Campania. Negli ultimi giorni il numero di positivi è cresciuto sensibilmente (16 nella giornata di ieri, 19 il 22 luglio), colpa di focolai sparsi tra il litorale Domizio, Salerno e Conca della Campania, comune del casertano. Molti cittadini sembrano aver dimenticato cos’è accaduto nei mesi scorsi e si … L'articolo Campania, contagi in crescita. De Luca: “Nuova ordinanza per la chiusura di attività con clienti e personale senza mascherina” Leggi su dailynews24

