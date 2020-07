Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Caserta: arriva Furciniti (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Alle ore 12, presso la Caserma della Guardia di Finanza sede del Comando Provinciale di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale tra il Colonnello Andrea Mercatili ed il Colonnello Giuseppe Furciniti. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Regionale Campania Generale di Divisione Virgilio Pomponi, hanno partecipato i Comandanti dei Reparti territoriali, una ristretta rappresentanza dei militari del Comando Provinciale di Caserta e un’aliquota di personale specializzato “Antiterrorismo e Pronto Impiego” di Aversa. Il Colonnello Mercatili lascia il Comando dopo circa quattro anni per assumere l’incarico di Comandante Provinciale ... Leggi su anteprima24

Caserta – Alle ore 12,00 di oggi, presso la Caserma della Guardia di Finanza sede del Comando Provinciale di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinci ...

