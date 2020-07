Calhanoglu chiama, Zapata risponde, Biglia “calpesta i gioielli”: Milan-Atalanta finisce 1-1 [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono due tra le squadre più vive, più in forma, tra le migliori del calcio post lockdown. E non tradiscono le attese, checché ne dica il numero dei gol e il risultato. L’anticipo del venerdì della 36ª tra Milan e Atalanta finisce 1-1. Il botta e risposta è nel primo tempo, con Calhanoglu prima e Zapata poi, inframezzati dal rigore che Donnarumma neutralizza a Malinovskyi. Ma andiamo con ordine. Questa la partita. La sbloccano i rossoneri al quarto d’ora. Dalla trequarti, leggermente fuori area e defilato, Calhanoglu fa partire un destro potente e preciso che si insacca all’incrocio e sui cui Gollini non può nulla. Per almeno dieci minuti, la squadra di casa sembra addirittura dare l’impressione di poter trovare ... Leggi su calcioweb.eu

