Calciomercato, Tonali-Juventus: ecco la nuova rivelazione di Di Marzio! (Di venerdì 24 luglio 2020) Tonali Juventus- Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ai microfoni di “Sky“, la Juventus sembrerebbe esser ormai decisamente lontana da Sandro Tonali. Milan e Inter restano nettamente favorite, con i rossoneri pronti allo scatto decisivo per arrivare al giovane talento attualmente in forza al Brescia. Tonali Juventus, Di Marzio: “Partita aperta, ma tutta milanese” Come accennato, il noto esperto di mercato ha confermato che la battaglia per Tonali sarà solamente un derby milanese: “Tonali non è stato mollato dal Milan. Era già un’idea di Maldini e Massara, poi piaceva anche a Ragnick. Maldini e Massara hanno richiamato l’entourage dek giocatore Beppe Bozzo ... Leggi su juvedipendenza

InterClubIndia : RT @marifcinter: Cellino: 'A Tonali ho fatto una promessa, la manterrò. Impegno preso con lui' - ApCalciomercato : Affare Tonali, Cellino: ”Gli ho promesso che sarà ceduto ad un top club” - internewsit : Derby per Tonali, ma l'Inter prova a piazzare l'allungo sul Milan - SM - - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Cellino: '#Tonali sarà ceduto, gliel'ho promesso. Io e #Balotelli ugualmente colpevoli. Retrocessione? Ho fallito' https://t… - MilanWorldForum : Milan: 100 mln per il mercato. Gli obiettivi -) -